Анна Богдан почала активно вести соціальну мережу після фіналу "Холостяка". А після того, як в мережі дізналися, що вона також живе з Михайлом Заливако, на неї обрушився потік критики. Витримавши потік негативу, вона змогла знайти свою аудиторію і навіть стала популярною.

Тепер Богдан проводить конкурси, опитування і часто показує в Instagram цікаві кадри з фотосесій. У чорній сукні з вирізом на всю спину вона полонила пристрасним виглядом, шанувальники оцінили такий лук.

Звичайне Ганна віддає перевагу класичним і при цьому більш яскраві сукні:

«Вау🔥; Чарівна🔥Спасибі за прекрасні розіграші для наших діток❤️; Подарунок🔥🔥🔥 - це чудово , особливо коли несподівано😮;🔥🔥ви великі молодці 😍 не відірватися 😍; 🔥з наступаючими святами🔥; Хочу виграти❤; Шикарна🔥; З Наступаючими святами❤️; Всім удачі❤️ і хорошого дня👏; бомба🔥❤️» - пишуть в мережі.

Пара також святкувала день народження Ганна у барі вночі, вони якийсь час не показували свої розваги, вважаючи за краще усамітнення. Після цього Богдан показала, як ніжиться на пляжі і не сумує з Заливако.

У рожевому маленькому купальнику і простий накидці Анна порадувала природністю і простотою. Навіть без макіяжу та фільтрів Ганна виглядає дуже доглянуто і привабливо, що самі фанати помічають в мережі.

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