Анна Богдан начала активно вести социальную сеть после финала «Холостяка». А после того, как в сети узнали, что она также живет с Михаилом Заливако, на нее обрушился поток критики. Выдержав поток негатива, она смогла найти свою аудиторию и даже стала популярной.

Теперь Богдан проводит конкурсы, опросы и часто показывает в Инстаграм интересные кадры из фотосессий. В черном платье с вырезом на всю спину она пленила страстным видом, поклонники оценили такой лук.

Обычно Анна предпочитает классические и при этом более яркие платья:

«Вау🔥; Обворожительная🔥Спасибо за прекрасные розыгрыши для наших деток❤️; Подарок🔥🔥🔥 - это прекрасно , особенно когда неожиданно😮;🔥🔥вы большие молодцы 😍 не оторваться 😍; 🔥с наступающими праздниками🔥; Хочу выиграть❤; Шикарная🔥; С Наступающими праздниками❤️; Всем удачи❤️ и хорошего дня👏; бомба🔥❤️» - пишут в сети.

Пара также праздновала день рождения Анны в баре ночью, они какое-то время не показывали свои развлечения, предпочитая уединение. После этого Богдан показала, как нежится на пляже и не скучает с Заливако.

В розовом маленьком купальнике и простой накидке Анна порадовала естественностью и простотой.

Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».

Как сообщала Politeka, Заливако впечатлил поздравлением для возлюбленной: "Мои любимые...".

Также Politeka писала, что Заливако рассказал о трудностях в отношениях с любимой: "У каждого своя...".