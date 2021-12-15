Анна Богдан начала активно вести социальную сеть после финала «Холостяка». А после того, как в сети узнали, что она также живет с Михаилом Заливако, на нее обрушился поток критики. Выдержав поток негатива, она смогла найти свою аудиторию и даже стала популярной.
Теперь Богдан проводит конкурсы, опросы и часто показывает в Инстаграм интересные кадры из фотосессий. В черном платье с вырезом на всю спину она пленила страстным видом, поклонники оценили такой лук.
Обычно Анна предпочитает классические и при этом более яркие платья:
«Вау🔥; Обворожительная🔥Спасибо за прекрасные розыгрыши для наших деток❤️; Подарок🔥🔥🔥 - это прекрасно , особенно когда неожиданно😮;🔥🔥вы большие молодцы 😍 не оторваться 😍; 🔥с наступающими праздниками🔥; Хочу выиграть❤; Шикарная🔥; С Наступающими праздниками❤️; Всем удачи❤️ и хорошего дня👏; бомба🔥❤️» - пишут в сети.
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Пара также праздновала день рождения Анны в баре ночью, они какое-то время не показывали свои развлечения, предпочитая уединение. После этого Богдан показала, как нежится на пляже и не скучает с Заливако.
В розовом маленьком купальнике и простой накидке Анна порадовала естественностью и простотой.
Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».
Как сообщала Politeka, Заливако впечатлил поздравлением для возлюбленной: "Мои любимые...".
Также Politeka писала, что Заливако рассказал о трудностях в отношениях с любимой: "У каждого своя...".