Избранница главного героя 11 сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан, которая ярко отметила день рождения на вечеринке, показала фигуру в купальнике.

Анна Богдан отправилась в отпуск вместе с возлюбленным и теперь каждый день рассказывает об интересных местах, которые они посещают. Также пара успевает ходить на вечеринки, гулять на пляже и веселиться.

Поскольку пара также праздновала день рождения Анны в баре ночью, они какое-то время не показывали свои развлечения, предпочитая уединение. После этого Богдан показала, как нежится на пляже и не скучает с Заливако.

В розовом маленьком купальнике и простой накидке Анна порадовала естественностью и простотой. Даже без макияжа и фильтров Анна выглядит очень ухоженно и привлекательно, что сами фанаты подмечают в сети.

Также в Инстаграм Михаил Заливако поделился кадром с любимой, засветив экзотический отдых в Мексике. Он честно рассказал о том, какие впечатления у него от этой страны.

«В Мексике, у меня очень часто проскакивает слово «необычно». Тут очень много всего, что вызывает очень странные эмоции. Страна очень уникальна своей историей, как и тем, что ещё тут происходит сейчас, какое тут небо, размер облаков и цвет воды. Короче одним словом – бомба», - подписал фото Заливако.

Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».

Как сообщала Politeka, Заливако впечатлил поздравлением для возлюбленной: "Мои любимые...".

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