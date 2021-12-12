Избранница главного героя 11 сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан, которая ярко отметила день рождения на вечеринке, показала фигуру в купальнике.
Анна Богдан отправилась в отпуск вместе с возлюбленным и теперь каждый день рассказывает об интересных местах, которые они посещают. Также пара успевает ходить на вечеринки, гулять на пляже и веселиться.
Поскольку пара также праздновала день рождения Анны в баре ночью, они какое-то время не показывали свои развлечения, предпочитая уединение. После этого Богдан показала, как нежится на пляже и не скучает с Заливако.
В розовом маленьком купальнике и простой накидке Анна порадовала естественностью и простотой. Даже без макияжа и фильтров Анна выглядит очень ухоженно и привлекательно, что сами фанаты подмечают в сети.
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Также в Инстаграм Михаил Заливако поделился кадром с любимой, засветив экзотический отдых в Мексике. Он честно рассказал о том, какие впечатления у него от этой страны.
«В Мексике, у меня очень часто проскакивает слово «необычно». Тут очень много всего, что вызывает очень странные эмоции. Страна очень уникальна своей историей, как и тем, что ещё тут происходит сейчас, какое тут небо, размер облаков и цвет воды. Короче одним словом – бомба», - подписал фото Заливако.
Напомним, что Михаил Заливако рассказал, что цепляет мужской пол в девушках: «Как мужчина, я…».
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