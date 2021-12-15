На шляху до популярності і багатства українські знаменитості працювали в цікавих сферах і професіях, з'ясувалося, хто ким був.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram опублікували добірку фотографій українських знаменитостей із зазначенням їх професії до популярності.

У підписі до публікації йдеться: "Кому на шляху до слави довелося працювати вихователем? А хто розфасовував зерно? Дізналися неймовірні подробиці про перші роботи українських знаменитостей: гортайте карусель і зберігайте".

Так, виявилося, що відомий і багатий продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) до того, як став зіркою, працював тренером з плавання і товарознавцем.

Мегапопулярний виконавець і кліпмейкер Дмитро Монатік починав свою кар'єру з посади адміністратора студії танців. А солістка The Hardkiss Юлія Саніна навіть встигла попрацювати журналістом.

А ось Сергій Бабкін взагалі всіх здивував своєю першою роботою - він був розфасувальником зерна на початку свого шляху до слави. А популярна і епатажна реперка Alyona Alyona ще кілька років тому працювала вихователем в дитячому садку в селі.

Нагадаємо, Дмитра Монатіка присоромили за концерти в Америці: "Рідну мову забув!".

Як повідомляла Politeka, Потап засвітився в компанії своїх приятелів напередодні прем'єри, в мережі ахнули: "Є брат близнюк?".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в прозорому вбранні показала, як насолоджується сонцем: "Втюрився з першого погляду".