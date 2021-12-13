Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утверждали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий Монатик прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз певец опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик объявил, что у него состоится в январе тур в Америке. И к Новому году он приглашает всех на концерт в Майами, чтобы отпраздновать вместе.

"Все, кто в Майами, приглашаем вас отпраздновать Новый год вместе с нами. Всех с Наступающим, пускай этот год будет роскошным, незабываемым! Пускай всё будет здорово! Зажигайте, а не прожигайте эту жизнь!", — пожелал Дмитрий Монатик.

Пользователи сети оставили несколько комментариев под объявлением артиста об американском туре: "Особенно те, кто сидит на Донбассе в окопах! Монатик потерялся в реальности, даже свою родную мову забыл! Хотя бы не афишировал!"

Ранее сообщалось, Монатик восхитил Дорофееву, Дантеса и других звезд новым экстримом: "Прийти пьяным домой в 3 утра, хотя обещал..."

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