На пути к известности и богатству украинские знаменитости работали в интересных сферах и профессиях, выяснилось, кто кем был.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "ЖВЛ" в Instagram опубликовали подборку фотографий украинских знаменитостей с указанием их профессии до популярности.

В подпсии к публикации говорится: "Кому на пути к славе пришлось работать воспитателем? А кто расфасовывал зерно? Узнали невероятные подробности о первых работах украинских знаменитостей: листайте карусель и храните".

Так, оказалось, что известный и богатый продюсер и репер Потап (Алексей Потапенко) до того, как стал звездой, работал тренером по плаванию и товароведом.

Мегапопулярный исполнитель и клипмейкер Дмитрий Монатик начинал свою карьеру с должности администратора студии танцев. А солистка The Hardkiss Юлия Санина даже успела поработать журналистом.

А вот Сергей Бабкин вообще всех удивил своей первой работой – он был фасовщиком зерна в начале своего пути к славе. А популярная и эпатажная рэперша Alyona Alyona еще несколько лет назад работала воспитателем в детском саду в селе.

Напомним, Дмитрия Монатика пристыдили за концерты в Америке: "Родную мову забыл!".

Как сообщала Politeka, Потап засветился в компании своих приятелей накануне премьеры, в сети ахнули: "Есть брат близнец?".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде показала, как наслаждается солнцем: "Втюрился с первого взгляда".