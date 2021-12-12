Все как на подбор

Известный продюсер, исполнитель и шоумен Потап (Алексей Потапенко), который вновь вернется в тренерское кресло шоу «Голос страны», показал свою команду в полном составе.

Как передает Politeka.net, после распада дуэта Потап и Настя артист вплотную занялся музыкальным проектом MOZGI. В состав коллектива входят артисты, которые также задействованы в других проектах продюсерского центра. У себя в Инстаграм Потап показал группу в полном составе, анонсировав скорый выход новой песни, приуроченной к новогодним праздникам.

«Выход», - коротко подписал фото Потап.

В комментариях популярной команде оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание, что артисты сильно изменились за последнее время.

«Это будет хит 2022 года», «Ждём-с)», «Крутые», «Лучшая группа», «У ПТП есть брат близнец? Первый на фото», «Как сильно все изменились», «А что с Позитивом. Такой упитанный», «Лучшие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что новый хит группы стал популярным еще до выхода благодаря молодежной сети Тик Ток.

Напомним, что Потап заставил Полякову и Кравец танцевать под свою дудку: "Любимая песня".

А еще Politeka писала, что Потап впечатлил видом в кресле «Голосу країни».

Также Politeka сообщала, что Потап засыпал комплиментами нового тренера "Голосу країни".