Українська співачка Тоня Матвієнко, яка є донькою легендарної артистки Ніни Матвієнко, і дружиною музиканта Арсена Мірзояна, вразила танцями з прикордонниками.

Як передає Politeka.net, в Instagram Тоня Матвієнко опублікувала серію відео, знятих на кордоні. Вона була одягнена в теплу куртку, але це не заважало їй співати і танцювати прямо посеред вулиці.

"Виступ у прикордонників на кордоні з Білоруссю. Наїлася щастя і борщу", - підписала відео артистка.

В коментарях Матвієнко залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Браво", "Тоня ви молодчина це дуже круто", "Спасибі, що підтримуєте їх!", "Ви красуня, спасибі за підтримку прикордонників", «Тоня, ваш образ і голос це і є жіночність», - пишуть користувачі Мережі.

Також Тоня Матвієнко показала, як військові підтанцьовували під її пісні і навіть пустилися в танок разом з нею.

"Десь там на кордоні співали, раділи, танцювали... вдячна", - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Тоню Матвієнко "видали заміж" за іншого, чоловік в прольоті: "навіщо його ховати".

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