Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка чотири роки тому вийшла заміж за виконавця Арсена Мірзояна, показала шанувальникам нову світлину з чоловіком.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка у шлюбі із виконавцем Арсеном Мірзояном виховує спільну дочку Ніну, часто ділиться не тільки особистими, а й сімейними світлинами.

Так, цього разу Матвієнко опублікувала фотографію з чоловіком, на якій ніжно кусає його за вухо.

"Запалюємо вогники🔥 @arsen_mirzoian", - написала співачка.

Як бачимо, на фото співак був у базовій футболці та в окулярах, на які падало його вже досить довге сиве волосся, яке в’ється від природи. Матвієнко була майже без макіяжу, а своє довге волосся зібрала у хвостик.

"У Арсена цілий пожар вже на голові🔥", "Іміджеві. Зачіска у чоловіка… модна", "Шикарні)🔥🔥🔥", - написали в мережі щодо зовнішнього вигляду співаків.

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