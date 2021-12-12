Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка чотири роки тому вийшла заміж за виконавця Арсена Мірзояна, показала шанувальникам нову світлину з чоловіком.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка у шлюбі із виконавцем Арсеном Мірзояном виховує спільну дочку Ніну, часто ділиться не тільки особистими, а й сімейними світлинами.
Так, цього разу Матвієнко опублікувала фотографію з чоловіком, на якій ніжно кусає його за вухо.
"Запалюємо вогники🔥 @arsen_mirzoian", - написала співачка.
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Як бачимо, на фото співак був у базовій футболці та в окулярах, на які падало його вже досить довге сиве волосся, яке в’ється від природи. Матвієнко була майже без макіяжу, а своє довге волосся зібрала у хвостик.
"У Арсена цілий пожар вже на голові🔥", "Іміджеві. Зачіска у чоловіка… модна", "Шикарні)🔥🔥🔥", - написали в мережі щодо зовнішнього вигляду співаків.
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