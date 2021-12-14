Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тоня Матвиенко опубликовала серию видео, снятых на границе. Она была одета в теплую куртку, но это не мешало ей петь и танцевать прямо посреди улицы.
«Выступление у пограничников на границе с Белоруссией. Наелась счастья и борща», - подписала видео артистка.
В комментариях Матвиенко оставили массу приятных отзывов и комплиментов.
«Браво», «Тоня вы молодчина это очень круто», «Спасибо, что поддерживаете их!», «Вы красавица, спасибо за поддержку пограничников», «Тоня, ваш образ и голос это и есть женственность», - пишут пользователи сети.
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Также Тоня Матвиенко показала, как военные подтанцовывали под ее песни и даже пустились в пляс вместе с ней.
«Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Благодарна», - подписала видео звезда.
Напомним, что Тоню Матвиенко «выдали замуж» за другого, муж в пролете: «Зачем его прятать».
Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала, как шалит с мужем Мирзояном: "Зажигаем".
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко впечатлила снимком отца, которого мать выгнала из дома: "Жаль, что нет места…".