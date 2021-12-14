Украинская певица Тоня Матвиенко, которая является дочкой легендарной артистки Нины Матвиенко, и женой музыканта Арсена Мирзояна, впечатлила танцами с пограничниками.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тоня Матвиенко опубликовала серию видео, снятых на границе. Она была одета в теплую куртку, но это не мешало ей петь и танцевать прямо посреди улицы.

«Выступление у пограничников на границе с Белоруссией. Наелась счастья и борща», - подписала видео артистка.

В комментариях Матвиенко оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Браво», «Тоня вы молодчина это очень круто», «Спасибо, что поддерживаете их!», «Вы красавица, спасибо за поддержку пограничников», «Тоня, ваш образ и голос это и есть женственность», - пишут пользователи сети.

Также Тоня Матвиенко показала, как военные подтанцовывали под ее песни и даже пустились в пляс вместе с ней.

«Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Благодарна», - подписала видео звезда.

Напомним, что Тоню Матвиенко «выдали замуж» за другого, муж в пролете: «Зачем его прятать».

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала, как шалит с мужем Мирзояном: "Зажигаем".

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко впечатлила снимком отца, которого мать выгнала из дома: "Жаль, что нет места…".