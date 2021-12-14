Співачка MARUV (Анна Корсун - справжнє ім'я) вирішила розіграти сценку з відомого кінофільму, хвалячись обновкою на камеру - користувачі Мережі оцінили.

MARUV крім того, що займається творчістю, також активно веде свої сторінки в соцмережах, повідомляє Politeka.net.

В Instagram зірки часто з'являються відео, які здатні розважити. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу красуня розіграла сценку з радянського фільму "Службовий роман", коли секретарка Віра показує чоботи директорці Людмилі Прокоф'євній.

"Дуже зухвалі, я б такі не взяла!", - розкритикувала вибір дівчини директорка.

При цьому MARUV хвалиться обновкою - високим взуттям на шнурівці, що підкреслила довжину ніг.

За дві години пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів.

"Круто😍 🔥 🔥", " подобається 👍 🥰 😻Шикардосік 🔥💖🔥", "😂👍👍👍супер зухвало🔥 🔥", "охоче віримо - Марув поганого не порадить😏", " офігенні чоботи 🔥 і стильок приголомшливий❤️", "спасибі за улюблений фільм і улюблені голоси! Цитата-блиск! Часто їй користуємося 🤣", " черевики-шикардос🔥 🔥 🔥"," відео шикарніше! Ви Актриса з великої літери!!! Спасибі вам величезне!", "Анюта))) чобітки що треба! Бери)", - написали користувачі Мережі.

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