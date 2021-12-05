Скандальная украинская певица MARUV, которая победила на Национальном отборе на 64-й песенный конкурс "Евровидение", удивила поклонников новым видео.

Как пишет Politeka.net в своем Instagram эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун), которая должна была представлять Украину на "Евровидении" с песней "Siren Song", но попала в скандал, поделилась новым эпатажным видео.

Исполнительница перепостила видео из социальной сети TikTok, где она в солнцезащитных очках срывает с себя красивое черное платье, засветив черно-бежевый костюм под ней.

"Немного стрипа для вас 😉", - написала эпатажная певица.

В комментариях поклонники написали свое мнение о видеоролике MARUV: 👏👏👏 Нереальная красоточка 😍 БОГИНЯ🔥❤️🔥", " Кошка меняет кожу 😻", "Шикарная 👸🌟😘💖", " Огонь👍👍👍☀️✌️", "Это вообще законно? 😍😍😍", "Дева 🔥🔥🔥", "Воплощение абсолютного совершенства в этом мире💯🔝😍 ".

Ранее Politeka писала, что MARUV в эпатажном образе эффектно напомнила всем, что она украинка: "Именно так!".

Напомним, что MARUV пристыдили за "деревенский" язык, она не смолчала: "Лучше бы вы не открывали свой..."

A еще Politeka сообщала, что MARUV раскрыла свою настоящую профессию и зачем снова будет учиться: "Магия цифер".