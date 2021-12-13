Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) устроила предновогодние танцы в праздничном образе, добавив в него свою фирменную изюминку.

Как пишет Politeka.net, MARUV которая недавно оказалась в центре очередного скандала, поделилась веселыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

На днях MARUV нарвалась на жесткую критику со стороны людей, недовольных тем, что певица опубликовала кадры своего поцелуя с девушкой. Артистка жестко ответила на претензии в свой адрес, и явно не собирается прекращать радовать поклонников новым контентом.

На видео MARUV показала, как танцует под традиционную рождественскую музыку в новогоднем антураже. Однако, Анна не была бы собой, если бы не добавила своему праздничному образу нотку эпатажа.

MARUV плясала на фоне венков и елочки в черном кожаном боди, расшитом сверкающими серебристыми цепочками. Высокие шнурованные сапоги и черные перчатки, а также блестящий берет эффектно дополняли ее образ. Завершающими штрихами были стильные очки, красная помада и черный парик.

Певица мило, но в то же время соблазнительно двигалась под музыку и задорно улыбалась. Она явно не жалуется на отсутствие новогоднего настроения.

Поклонники тут же отреагировали на пост MARUV.

«Как я тебя люблю», «С наступающим! Аня, продолжай ЖЕЧЬ в новом году, как только ты умеешь», «Ну энто вообще бомбически», «Какой прикидик блестявый... Шик, блеск», «Новогодняя ёлочка», «Ну какая роскошь, какая красота! Празднично как такую бы прелесть нам под ёлку», «Интересно, ей не надоело? Дурью маяться?», - пишут люди.

Напомним, MARUV устроила провокацию с подружкой и жестко ответила украинцам на критику.

Как сообщала Politeka, MARUV показала, как развлекается со своими танцовщицами в гримерке.

Также Politeka писала, что MARUV раззадорила украинцев, заговорив о цензуре в чулках и корсете.