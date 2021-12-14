MARUV помимо того, что занимается творчеством, также активно ведет свои страницы в соцсетях, сообщает Politeka.net.
В Инстаграм звезды часто появляются видео, которые способны развлечь. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
В этот раз красотка разыграла сценку из советского фильма "Служебный роман", когда секретарша Вера показывает сапоги директору Людмиле Прокофьевной.
"Очень вызывающие, я бы такие не взяла!", - раскритиковала выбор девушки директор.
При этом MARUV хвастается обновкой - высокой обувью на шнуровке, подчеркнувшей длину ног.
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За два часа пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев.
"Круто😍🔥🔥", "Нравится 👍🥰😻 шикардосик 🔥💖🔥", "😂👍👍👍супер вызывающе 🔥🔥", "Охотно верим - Марув плохого не посоветует😏", "Офигенные сапоги🔥 и стилек потрясающий❤️", "Спасибо за любимый фильм и любимые голоса! Цитата - блеск! Часто ей пользуемся 🤣", "Ботинки - шикардос🔥🔥🔥", "Видео шикарнее! Вы Актриса с большой буквы!!! Спасибо Вам огромное!", "Анюта))) сапожки что надо! Бери)", - написали пользователи Сети.
Напомним, MARUV внезапно заговорила о беременности
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