Відомий український співак, лідер колективу DZIDZIO (Михайло Хома), який розлучився зі Славією, з'явився на святковому вечорі з Нікітюк і Пономарьовим.

Як передає Politeka.net, в Instagram 38-річний Дзідзьо зацікавив кадром з Лесею Нікітюк та Олександром Пономарьовим.

Зазначимо, Михайло Хома і Ярослава Притула офіційно оформили шлюб в 2013 році після тривалих відносин. А в 2021 році пара заявила про розлучення, сколихнувши громадськість, адже розповіла про це тільки після того, як вже тихо роз'їхалася.

Так, багато зірок для різдвяного святкового шоу приїхали на зйомки, з'явився там і співак Михайло Хома. Чоловік встиг зробити кілька фото з колегами, в тому числі і з Лесею Нікітюк і Олександром Пономарьовим.

"Скоро прем'єра!"- пише чоловік.

Колишня дружина також прокоментувала: "як намальований!».

Шанувальники відповіли: "дуже красиво🔥; 🔥чудова Трійка👌 😍; прекрасно, чекаємо; А коли і де можна побачити прем'єру?Ми джем!)😄; Я в маршрутці?; Хто такі?; Леся красуня😍 серед холостяків; які мужики красені, поруч з такою красунею🔥"»

Раніше чоловік назвав причину розлучення зі Славією:

"Я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Слава, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою". Тому, набравшись сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент в моєму житті. Це неправильно-жити в отруєному стані. І самому кислим ходити, вічно додому не хочу, і їй зіпсувати життя", - розповів раніше артист.

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