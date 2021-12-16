У мережі з'явилося відео, на якому молдавського виконавця Дана Балана можна побачити в компанії юної красивої блондинки.

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський виконавець і серцеїд Дан Балан, якому довгий час приписували роман з українською красунею Тіною Кароль, з'явився на відео в компанії молодої блондинки. Ролик опублікували на фан-сторінці, присвяченій артисту. Виявилося, що це кліп Дана на пісню "Плач", якому якраз виповнилося 6 років.

У ролику моно побачити самого Балана, а також тендітну дівчину-блондинку, яка грає роль коханої артиста. Відео вийшло дуже атмосферним і навіть романтичним, попри те, що в ньому є зимові кадри зі снігом і хуртовиною.

"Мені захотілося зняти по-справжньому зимовий кліп: із засніженим, навіть містичним лісом, вовками, і, звичайно ж, прекрасною дівчиною в кадрі, роль якої виконала модель Наталія Кулаковська", - навели слова Балана у підписі до ролика.

Шанувальники просто в захваті від цього відео, його активно обговорюють в коментарях: "Я вітаю Дана, це дуже гарний кліп", "Вітаю! Кліп дуже красивий. Браво!", "Найулюбленіший кліп! Можна слухати нескінченно", "Браво вам", "Ой, клас. Моя улюблена пісня, кліп, робота супер", "По-моєму, це найкращий кліп Дана", "Вітаю. Краща робота!".

Нагадаємо, "Вечір з сім'єю Балан": Тіна Кароль показала перед "Даном" ефектний трюк з ногою і келихом ігристого.

Як повідомляла Politeka, "Дан видалив це відео": в Мережі спливли кадри романтики Балана з дівчиною зовсім несхожою на Кароль.

Також Politeka писала, що Дан Балан, вперше вийшовши на зв'язок за довгий час, здивував "постарілим" виглядом: "Дочекалися татка".