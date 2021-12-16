В сети появилось видео, на котором молдавского исполнителя Дана Балана можно увидеть в компании юной красивой блондинки.

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель и сердцеед Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской красоткой Тиной Кароль, появился на видео в компании молодой блондинки. Ролик опубликовали на фан-странице, посвященной артисту. Оказалось, что это клип Дана на песню "Плачь", которому как раз исполнилось 6 лет.

В ролике моно увидеть самого Балана, а также хрупкую девушку-блондинку, которая играет роль возлюбленной артиста. Видео получилось очень атмосферным и даже романтичным, несмотря на то, что в нем есть зимние кадры со снегом и метелью.

"Мне захотелось снять по-настоящему зимний клип: с заснеженным, даже мистическим лесом, волками, и, конечно же, прекрасной девушкой в кадре, роль которой исполнила модель Наталья Кулаковская", - привели слова Балана в подписи к ролику.

Поклонники просто в восторге от этого видео, его активно обсуждают в комментариях: "Я поздравляю Дана, это очень красивый клип", "Поздравляю! Клип очень красивый. Браво!", "Самый любимый клип! Можно слушать бесконечно", "Браво вам", "Ой, класс. Моя любимая песня, клип, работа супер", "По-моему, это лучший клип Дана", "Поздравляю. Лучшая работа!".

Напомним, "Вечер с семьей Балан": Тина Кароль показала перед "Даном" эффектный трюк с ногой и бокалом игристого.

Как сообщала Politeka, "Дан удалил это видео": в Сети всплыли кадры романтики Балана с девушкой совсем непохожей на Кароль.

Также Politeka писала, что Дан Балан, впервые выйдя на связь за долгое время, удивил "постаревшим" видом: "Дождались папочку".