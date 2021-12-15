Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных роману Тины Кароль и Дана Балана, опубликовали очаровательное фото этой парочки. Оказалось, что умелые поклонники прифотошопили Дана к Тине, получилось весьма необычно.

За основу взяли снимок Кароль из ее недавней рекламной фотосессии, на нем певица лежит на животе в темном наряде и элегантных босоножках. Она кокетливо закинула ножки, на подошве босоножка одной из них стоит бокал, в который Дан Балан как будто наливает шампанское. В этот момент на лице певицы игривый смех, она как будто дурачится.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать отредактированный снимок: "Не могу. Девочки, вы волшебницы!", "Субботний вечер с семьей Балан", "О, так лучше", "Вот такую рекламу нужно было снимать", "Та ну я таю – это лучшая реклама", "Вау", "Лапули", "Оригинальненько".

Напомним, "Дан удалил это видео": в Сети всплыли кадры романтики Балана с девушкой совсем непохожей на Кароль.

Как сообщала Politeka, Дан Балан приревновал Кароль в присутствии Потапа, появилось видео: "Не разочаровывай меня".

Также Politeka писала, что Дан Балан вскочил с места, увидев Кароль, появилось видео момента: "Буду всегда с тобой".