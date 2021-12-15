Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных роману Тины Кароль и Дана Балана, опубликовали очаровательное фото этой парочки. Оказалось, что умелые поклонники прифотошопили Дана к Тине, получилось весьма необычно.
За основу взяли снимок Кароль из ее недавней рекламной фотосессии, на нем певица лежит на животе в темном наряде и элегантных босоножках. Она кокетливо закинула ножки, на подошве босоножка одной из них стоит бокал, в который Дан Балан как будто наливает шампанское. В этот момент на лице певицы игривый смех, она как будто дурачится.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать отредактированный снимок: "Не могу. Девочки, вы волшебницы!", "Субботний вечер с семьей Балан", "О, так лучше", "Вот такую рекламу нужно было снимать", "Та ну я таю – это лучшая реклама", "Вау", "Лапули", "Оригинальненько".
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