Учасник "майстер Шеф" розповів про те, що перед фіналом шоу учасники більше не діляться на команди, а кожен бореться за себе і свою перемогу.

Як повідомляє Politeka.net, учасник кулінарного шоу "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов опублікував в Instagram кадр зі зйомок і розповів, що тепер учасники не діляться на команди, а кожен сам за себе.

На знімку Богдан показав себе на кухні проекту разом з іншими учасниками напередодні фіналу. Всі вони вишикувалися в лінійку в білих кітелях і з посмішками аплодують.

У підписі до публікації Шинкарьов поділився своїми думками: "Ну все? Більше не буде командних конкурсів, тепер кожен буде сам за себе. Не буде більше чорних фартухів, тепер конкурси на виліт, майже як в грі в кальмара. Думаю, наступний випуск буде дуже цікавим - на кону фінал!".

Також хлопець розповів про кітеля, який отримав на "Майстер Шеф": "Одне я знаю точно, я буду носити цей кітель з гордістю! І сподіваюся не заплямувати це досягнення! Звичайно ж в ментальному плані, в практичному я поставив пляму, вже на хвилині третин як став за робочу поверхню".

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