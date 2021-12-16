Як повідомляє Politeka.net, учасник кулінарного шоу "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов опублікував в Instagram кадр зі зйомок і розповів, що тепер учасники не діляться на команди, а кожен сам за себе.
На знімку Богдан показав себе на кухні проекту разом з іншими учасниками напередодні фіналу. Всі вони вишикувалися в лінійку в білих кітелях і з посмішками аплодують.
У підписі до публікації Шинкарьов поділився своїми думками: "Ну все? Більше не буде командних конкурсів, тепер кожен буде сам за себе. Не буде більше чорних фартухів, тепер конкурси на виліт, майже як в грі в кальмара. Думаю, наступний випуск буде дуже цікавим - на кону фінал!".
Також хлопець розповів про кітеля, який отримав на "Майстер Шеф": "Одне я знаю точно, я буду носити цей кітель з гордістю! І сподіваюся не заплямувати це досягнення! Звичайно ж в ментальному плані, в практичному я поставив пляму, вже на хвилині третин як став за робочу поверхню".
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