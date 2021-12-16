Участник "Мастер Шеф" рассказал о том, что перед финалом шоу участники больше не делятся на команды, а каждый борется за себя и свою победу.

Как сообщает Politeka.net, участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев опубликовал в Instagram кадр со съемок и рассказал, что теперь участники не делятся на команды, а каждый сам за себя.

На снимке Богдан показал себя на кухне проекта вместе с другими участниками накануне финала. Все они выстроились в линейку в белых кителях и с улыбками аплодируют.

В подписи к публикации Шинкарев поделился своими мыслями: "Ну все? Больше не будет командных конкурсов, теперь каждый будет сам за себя. Не будет больше черных фартуков, теперь конкурсы на вылет, почти как в игре в кальмара. Думаю, следующий выпуск будет очень интересным – на кону финал!".

Также парень рассказал о кителе, который получил на "Мастер Шеф": "Одно я знаю точно, я буду носить этот китель с гордостью! И надеюсь не запятнать это достижение! Конечно же в ментальном плане, в практическом я поставил пятно, уже на минуте третей как стал за рабочую поверхность".

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