Известный шеф-повар и главный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто присоединится к нему в одном из выпусков.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво рассказал, что на одном из выпусков появится новый судья. Ею оказалась его мама - Архенис Браво. Также, присоединится мама Ольги Мартыновской и мама Владимира Ярославского.

"Сегодня на "МастерШеф" я не один. Смотрите, какой невероятный сюрприз у меня есть для вас. И не только для вас, для меня тоже", — заинтриговал Эктор Хименес-Браво.

"Мама сегодня здесь с нами на "МастерШеф". Будет съемка и она будет очень-очень красивой, она всегда красивая, но будет еще красивее. Она будет сегодня судьей на нашем проекте, очень строгий. Она еще строже, чем я", — рассказал судья "МастерШеф".

"Не только моя мама будет, еще мама Оли Мартыновской и мама Владимира Ярославского. Сегодня очень важный день, моя мама на "МастерШеф". И наши мамы будут решать, какая команда сегодня победит", — поделился Эктор Хименес-Браво.

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