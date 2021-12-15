Співачка і екс-солістка групи "Nikita" Даша Астаф'єва, яка нерідко показує різні кадри з модних фотосесій, влаштувала нову зйомку на вулиці.

Співачка і фотомодель Даша Астаф'єва влаштувала розслаблену зйомку на вулиці в одному халаті, який спеціально розкрила в зоні декольте. Причому Даша не стала підбирати яскравий макіяж або прикраси.

Оскільки вона позувала з банним рушником на голові і келихом в руках, Астаф'єва зробила акцент на природності і витонченості свого зовнішнього вигляду. Навіть без яскравих нарядів вона змогла виглядати спокусливо на тлі опадає листя.

"Настрій весь час злазити, а мене щоб назад брали на ручки» - пише Астаф'єва.

Шанувальники висловили свою думку:

"Яка ви прекрасна прекрасна😍; а якщо такий богині одягати на ніжки взуття?; Настрій🔥; чудові фото, прекрасний настрій!😍 ; Ти прекрасна як завжди!; Лехе сподобається 😁 Красуня 🔥; та тут не кожен після першого злазіння витримає!) Хоча, якщо божевільна любов, насолоджуватися будеш поглядом кожним!); В точку 🔥і у мене❤️; Дарина як зазвичай на 18+; Всі дівчатка хочуть на ручки😍; Даша... ну не можна так 😂 🔥 💗 непосидюча якась. Вгамуйте жінку, врешті-решт!».

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