20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер збирається заміж за пранкера Олександра Волошина, який вирішив трохи змінити зовнішність перед важливою подією.

Наречений Анни Тринчер оскандалився в мережі поле відео, де подарував телефон дівчинці, а потім відібрав його, повідомляє Politeka.net. Люди засудили вчинок блогера, але той запевнив, що відео було постановочним.

Восени цього року про Олександра Волошина і Анну Тринчер заговорили з новою силою, адже парочка оголосила про заручини. Зараз пара активно готується до весілля, хоча родичі не особливо підтримали цю ідею, адже, на їхню думку, обидва занадто молоді.

А 15 грудня закохані змусили знову заговорити про себе всіх. Наречений Анни Тринчер несподівано вирішив змінити зовнішність - для цього парочка пішла до косметолога, де хлопцеві збільшили губи.

Закохані виклали в Тік Тік відео з кабінету, а пізніше блогер опублікував реакцію матері і бабусі.

"Ну що ти робиш", - вимовила мама зі сльозами на очах.

Бабуся відреагувала також негативно, і навіть вилаялася на камеру.

"Бабуся поганого не скаже😂", " втратили пацана...", "Така прекрасна бабуся 🥰 і як же з онуком не пощастило", " так навіщо пацану губи. Великі", - написали користувачі Мережі.

@voloshyn_97 В inste уже показал губы и зачем я их сделал 😂😂 ♬ оригинальный звук - Волошин Александр

А ось як тепер виглядає блогер:

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