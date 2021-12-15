Наречений Анни Тринчер оскандалився в мережі поле відео, де подарував телефон дівчинці, а потім відібрав його, повідомляє Politeka.net. Люди засудили вчинок блогера, але той запевнив, що відео було постановочним.
Восени цього року про Олександра Волошина і Анну Тринчер заговорили з новою силою, адже парочка оголосила про заручини. Зараз пара активно готується до весілля, хоча родичі не особливо підтримали цю ідею, адже, на їхню думку, обидва занадто молоді.
А 15 грудня закохані змусили знову заговорити про себе всіх. Наречений Анни Тринчер несподівано вирішив змінити зовнішність - для цього парочка пішла до косметолога, де хлопцеві збільшили губи.
Закохані виклали в Тік Тік відео з кабінету, а пізніше блогер опублікував реакцію матері і бабусі.
"Ну що ти робиш", - вимовила мама зі сльозами на очах.
Бабуся відреагувала також негативно, і навіть вилаялася на камеру.
"Бабуся поганого не скаже😂", " втратили пацана...", "Така прекрасна бабуся 🥰 і як же з онуком не пощастило", " так навіщо пацану губи. Великі", - написали користувачі Мережі.
А ось як тепер виглядає блогер:
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