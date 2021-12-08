"Это всегда ассоциировалось со мной"

Молодая украинская певица Анна Тринчер, которая сейчас готовится к свадьбе с блогером Александром Волошиным, решила попрощаться с полюбившимся элементом своего образа.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя артистка показала в Сториз, на какие перемены во внешности решилась. Сначала певица подразнила поклонников, заставив их гадать, что изменит в себе.

«Сегодня настанет конец целой эпохи моей жизни…Приехала…Так грустно, что это заканчивается. Догадываетесь?...Так грустно! Это всегда ассоциировалось со мной, мне всегда было с этим комфортно…но уже нет!», - рассказала Тринчер по дороге на загадочную процедуру.

Однако, позже певица заявила, что никто так и не угадал, на что она решилась. Как выяснилось, Тринчер избавилась от своего эффектного маникюра с гигантскими нарощенными ногтями, красным лаком и блестками.

Вместо него певица выбрала спокойный французский маникюр с короткой длиной.

«Все, прощай, эпоха Тринчер с длинными ногтями! Теперь я буду ходить с короткими. Это мое окончательное решение на ближайшие полгода», - объявила Тринчер, похваставшись новыми ногтями.

Напомним, Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца.

Также Politeka писала, что 20-летняя Анна Тринчер снова увеличила губы и показала, какой стала.