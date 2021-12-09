Певица Анна Тринчер надела полупрозрачный наряд для красной дорожки, удивив эпатажным образом украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 8 декабря украинские артисты получали награды от канала "Украина" и "Музыкальной платформы". На красной дорожке появилась и Анна Тринчер, которая получила награду за песню года "По губам". На страничке "Зіркового шляху" появилось фото знаменитости.

Как оказалось, Тринчер надела полупрозрачный комбинезон. В таком виде Анна блистала на красной дорожке.

"Анна Тринчер шокировала откровенные наряды на сцене «Музыкальной платформы»

8 декабря канал "Украина" и Музыкальная платформа раздали награды звездам за лучшие песни года. Певица Анна Тринчер появилась на красной дорожке в очень сексуальном образе. Да, ее обжатый полупрозрачный комбинезон прикрывал лишь некоторые части тела. Горячая девушка!

На вопрос, что говорит будущий мужчина об откровенных нарядах, добавляет: "Он меня фотографирует, целует и отпускает. Совершенно не против образов, в которых я появляюсь на выступлениях", - было написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Терпеть ее не могу", "Ничего нового. За оригинальность - 0", "Эта мода на костюм трусы, уже реально надоела, блин когда девушки начнут не раздеваться, а красивого одеваться?", "Девочка слетела с катушек,ну главное чтобы ей это не навредило, родственники ее тоже в шоке от неё самой".

Напомним, Анна Тринчер хотела покорить публику нарядом, но сильно опозорилась

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