20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер собирается замуж за пранкера Александра Волошина, который решил немного изменить внешность перед важным событием.

Жених Анны Тринчер оскандалился в Сети поле видео, где подарил телефон девочке, а затем отобрал его, сообщает Politeka.net. Люди осудили поступок блогера, но тот заверил, что видео было постановочным.

Осенью этого года об Александре Волошине и Анне Тринчер заговорили с новой силой, ведь парочка объявила о помолвке. Сейчас пара активно готовится к свадьбе, хотя родственники не особо поддержали эту идею, ведь, по их мнению, оба слишком молоды.

А 15 декабря влюбленные заставили снова заговорить о себе всех. Жених Анны Тринчер неожиданно решил изменить внешность - для этого парочка пошла к косметологу, где парню увеличили губы.

Влюбленные выложили в Тик Ток видео из кабинета, а позже блогер опубликовал реакцию матери и бабушки.

"Ну что ты делаешь", - произнесла мама со слезами на глазах.

Бабушка отреагировала также негативно, и даже выругалась на камеру.

"Бабушка плохого не скажет😂", "Потеряли пацана...", "Такая прекрасная бабушка 🥰 и как же с внуком не повезло", "Так зачем пацану губы. Большие", - написали пользователи Сети.

@voloshyn_97 В inste уже показал губы и зачем я их сделал 😂😂 ♬ оригинальный звук - Волошин Александр

А вот как теперь выглядит блогер:

Напомним, Анна Тринчер выходит замуж за парня, который не нравится ее родным

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