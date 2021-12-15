Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про юні роки, опублікувавши фото, коли ще не був відомим.

Ектор Хіменес-Браво - канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий, повідомляє Politeka.net.

У своєму новому Instagram-пості шеф-кухар розповів про юні роки і показав, як виглядав в молодості.

За словами ресторатора, його дитинство закінчилося в 16 років, коли він пішов з дому і влаштувався на роботу в ресторан Puerto BAMBU. Ще в той час молодого Ектора притягувала кухня. Господар закладу багато розповів про готельно-ресторанний бізнес, і побачив талант хлопця.

За словами Ектора Хіменеса-Браво, саме господар того закладу його направив, дав цінні рекомендації, і зараз би він хотів з ним зустрітися, щоб подякувати.

"Одного разу, він сказав мені: "Екторе, ти повинен вчитися. Повинен вступити до державного університету. Але для цього тобі потрібно знайти компанію, яка змогла б спонсорувати навчання — мій ресторан маленький, і я не можу собі цього дозволити", - після цих слів майбутній бізнесмен влаштувався в готель, де працював посудомийником і домовився, щоб там проспонсорували навчання в кулінарній Академії SENA, а потім піднявся вгору по кар'єрних сходах.

В кінці посту Ектор Хіменес-Браво подякував хазяїну Puerto BAMBU за те, що той підтримав в потрібний момент.

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