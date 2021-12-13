Известный шеф-повар и главный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о главных принципах в своей жизни, а также о том, как он к ним пришел.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм постом о мудрости. Хименес-Браво написал, что часто слышал фразу «мудрость приходит с годами», однако в его случае мудрость пришла с опытом и жизненными ситуациями.

По словам Эктора, ему пришлось рано «помудреть» из-за непростых событий в жизни, которые не давали ему расслабиться.

По мере приобретения собственного жизненного опыта Хименес-Браво вывел для себя «главные правила» жизни, которыми и решил поделиться с поклонниками.

«Я никогда не меняю своих решения. Да, я могу достаточно долго обдумывать, взвешивать все "за" и "против", но я если решение уже принял, то вряд ли буду сожалеть, идти на попятную», - рассказал Эктор и своем первом правиле.

Он также отметил, что главным приоритетом для него всегда будет его семья. Еще одно правило, которому научила шоумена жизнь, гласит, что своим здоровьем пренебрегать нельзя. Последнее правило Хименеса-Браво касается отдыха:

«Выделять время и деньги на путешествия…Это именно то, что восполняет мои силы, дает впустить в себя новые идеи, и по-другому взглянуть на свою жизнь».

Шеф-повар добавил, что каждый человек должен жить по правилам, к которым он пришел сам.

«То есть, последняя мудрость: никогда и никого не слушайте, идите своей дорогой!», - подытожил Эктор.

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