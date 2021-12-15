Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" рассказал, что думает о своем 50-летии. Осадчая напомнила зрителям, что свой юбилей Эктор будет отмечать в январе и спросила у него о планах на празднование этого события.

"Многие мужчины переживают, что им 50 лет. Я не переживаю. Я каждую неделю хожу в спортзал. Я чувствую не 50, а 25 лет", - заявил ресторатор. А вечеринку, на которой его "поймала" Катя назвал репетицией своего юбилея.

Также Осадчая поставила прямо и весьма щекотливый вопрос Эктору: "Я сейчас не открою тебе Америку, что за спиной говорят о твоей нетрадиционной ориентации. Ты же понимаешь, почему возникают такие вопросы к тебе. Потому что тебе скоро 50 лет, у тебя ни жены, ни детей. Может потому люди делают такие выводы?". На это Хименес-Браво парировал, что всему свое время, и настанет момент, когда он почувствует, что хочет семью, и тогда все это будет.

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