Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о юных годах, опубликовав фото, когда еще не был известным.

Эктор Хименес-Браво - канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий, сообщает Politeka.net.

В своем новом Инстаграм-посте шеф-повар рассказал о юных годах и показал, как выглядел в молодости.

По словам ресторатора, его детство закончилось в 16 лет, когда он ушел из дома и устроился на работу в ресторан Puerto BAMBU. Еще в то время молодого Эктора притягивала кухня. Хозяин заведения много рассказал об отельно-ресторанном бизнесе, и увидел талант парня.

По словам Эктора Хименеса-Браво, именно хозяин того заведения его направил, дал ценные рекомендации, и сейчас бы он хотел с ним встретиться, чтобы поблагодарить.

"Однажды, он сказал мне: "Эктор, ты должен учиться. Должен поступить в государственный университет. Но для этого тебе нужно найти компанию, которая смогла бы спонсировать обучение — мой ресторан маленький, и я не могу себе этого позволить", - после этих слов будущий бизнесмен устроился в отель, где работал посудомойщиком и договорился, чтобы там проспонсировали обучение в Кулинарной академии SENA, а затем поднялся вверх по карьерной лестнице.

В конце поста Эктор Хименес-Браво поблагодарил хозяина Puerto BAMBU за то, что тот поддержал в нужный момент.

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