Як передає Politeka.net, Григорій Чапкіс відомий як український танцюрист, хореограф, і суддя популярного проєкту "Танці з зірками". 13 червня стало відомо про смерть 91-річного хореографа. Про трагедію повідомив його син - Грег. Як відомо, 42-річний син пішов по стопах свого легендарного батька, заснувавши в Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance.

Так, цього разу син Григорія Чапкіса опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Грег Чапкіс показав свою дружину Ембер і молодшого сина Максима. На фото вони прощаються з автомобілем, який пережив з ними багато і вирішили знайти новий.

"Сьогодні ми прощаємося з нашою ескаладою. Це був гарний трак для нашої сім’ї, але настав час рухатися далі. Ми будемо сумувати за всіма поїздками та гарними часами, які ми в ньому провели. Сподіваюся, іншій родині сподобається ця комфортна поїздка так само, як і нам, і буде добре про неї піклуватися.", — розповівши Грег Чапкіс.

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