32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", з'явився в сорочці в зимовому лісі і підкріпив фото влучним підписом - в коментарях згадали про вовчиць.

Алекс Топольський вже 10 років живе в США, де побудував успішний бізнес, пов'язаний з нерухомістю, передає Politeka.net. На жаль, в особистому житті у "холостяка" не все гладко, саме тому він бере участь в шоу "Холостяк".

Популярність Алекса Топольського у Мережі починає зростати. Зараз на сторінку бізнесмена вже підписалися понад 20 тисяч користувачів, з якими він регулярно ділиться кадрами.

Кілька годин тому бізнесмен опублікував фото, зроблене в зимовому лісі. Хлопець позував у сорочці і брюках.

"Бужу дикого звіра...",- зробив влучний підпис "холостяк".

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Тільки дивлячись на фото, стало холодно️️️", " а розбудив вовчиць 😂😂😂😂😂😂😂", "Клааас, так багато снігу ❄️️️️️", " дуже красиво❤️️️", "яке фото🔥 🔥 🙌"," хороший вигляд;)", "ведмідь ау? Холостяк прийшов виходь😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Алекс Топольський став наступним, дванадцятим, холостяком після бізнесмена Михайла Заливако.

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