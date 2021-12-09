32-летний бизнесмен Алекс Топольский, герой нового сезона "Холостяк", привлек внимание новым снимком у костра - первые поклонницы стали шутить и делать комплименты.

Бизнесмен Алекс Топольский 10 лет назад переехал Майами, где построил успешный бизнес, связанный с недвижимостью, передает Politeka.net. Однако парень так и не смог найти настоящую любовь, именно поэтому он решил принять участие в шоу "Холостяк".

Месяц назад стало известно о новом герое проекта, и популярность того в соцсетях стала расти. Сейчас на страницу бизнесмена подписаны более 20 тысяч пользователей Сети.

Макс Топольский регулярно публикует интересные фото в Инстаграм. В частности, на новом фото парень позировал у зажженного камина в модном образе.

"Жарю утренний маршмэллоу👌", - написал автор поста.

За три час публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев.

"Я думала, кого-то из девушек... Не «Мастер Шеф» же ведь снимаете 🤪 Шутка...) осталось сварить какао", "Классс😍", "И почему я не маршмэллоу 😢", "Тёплая, я бы даже сказала горячая комната для приготовления такого шикарного блюда. 😍", "Мне нужен маленький кусочек зефира 😂", - шутили и делали комплименты пользователи Сети.

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