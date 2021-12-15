Как сообщает Politeka.net, главный герой нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александр Топольский поделился на своей странице в Instagram очаровательным фото и своими мыслями.

На новой фотографии Алекс запечатлен, видимо на съемках проекта. Перед камерой он появился в интересном и даже мечтательном образе – на нем бежевый теплый свитер и белая безрукавка с капюшоном. Внимание привлекает кудрявая шевелюра красавчика, которая делает его образ более романтичным.

В подписи к публикации Топольский написал: "С каждым днём на этом проекте, я понимаю, что ещё очень много не знаю, но точно знаю, что только знать – не достаточно и без чувств этот мир просто серая мгла. Влюбляйтесь, кайфуйте и цените каждое мгновение с любимым человеком". Поклонники не тут же принялись комментировать снимок, засыпая "Холостяка" комплиментами и лайками.

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский в одном халате показал, с чего начинает день: "Лучший антидот".

Как сообщала Politeka, Новый "Холостяк" Топольский показал развлечения у огня, первые фанатки не остались в стороне: "Мастер Шеф".

Также Politeka писала, что Новый "Холостяк" Топольский расстегнул рубашку и сделал селфи: "Очень мило".