Алекс Топольский уже 10 лет живет в США, где построил успешный бизнес, связанный с недвижимостью, передает Politeka.net. К сожалению, в личной жизни у "холостяка" не все гладко, именно поэтому он принимает участие в шоу "Холостяк".
Популярность Алекса Топольского в Сети начинает расти. Сейчас на страницу бизнесмена уже подписались более 20 тысяч пользователей, с которыми он регулярно делится кадрами.
Несколько часов назад бизнесмен опубликовал фото, сделанное в зимнем лесу. Парень позировал в рубашке и брюках.
"Бужу дикого зверя...", - сделал меткую подпись "холостяк".
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Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Только глядя на фото, стало холодно ❄️🙀", "А разбудил волчиц 😂😂😂😂😂😂😂", "Клааас, так много снега ❄️☃️🌨️", "Очень красиво❤️🤩❄️", "Какое фото🔥🔥🙌", "Хороший вид ;)", "Медведь ау? Холостяк пришел выходи😂", - написали пользователи Сети.
Отметим, Алекс Топольский стал следующим, двенадцатым, холостяком после бизнесмена Михаила Заливако.
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