Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Павло Зібров, який виступав у шоу "Маска" в ролі милого порося, зізнався, що після першого ефіру розпсихувався і хотів покинути проект. Про важке випробування на шоу виконавець розповів в інтерв'ю виданню Vesti.ua.

Так, за словами Павла, найскладнішим було те, що в костюмі порося виявилося нестерпно душно. Справа в тому, що наряд був створений з поролону і латексу, через це всередині нього була парилка. І після першого ж виступу на сцені шоу Зібров поривався піти, так як більше не хотів терпіти таку духоту всередині костюма.

"Повернувся в гримерку мокрим з голови до п'ят і почав психувати – думав навіть, що закінчую участь у проекті", - зізнався артист.

Залишитися на проекті Павла вмовила дочка Діана. Вона заспокоювала батька після мук в жаркому костюмі. Як каже сам Зібров, йому дуже лестило те, що глядачам і детективам було складно дізнатися.

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