Як повідомляє Politeka.net, популярний Молдавський Виконавець Дан Балан, якому довго час приписували роман з Тіною Кароль розповів, як мріяв пізнати Україну, і як досяг бажаного під час всеукраїнського туру в 2018 році. Архівний ролик з фрагментом інтерв'ю артиста опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених йому.
На відео Дан розповідає, що його тур Україною проходив весело. "Абсолютно у всій солдаут, я дуже радий цьому. В Україні тур проходить напідпитку у нас. Кожне місто щось нове. Я дуже давно просто хотів пізнати Україну, докорінно, так. У кожному місті, і помічати якісь нові нюанси. У кожному місті, що є в це, а що немає в іншому. Це дуже Для мене цікаво", - розповів Дан Балан.
У коментарях до публікації шанувальники почали обговорювати відео: "З нетерпінням чекаю туру по Україні, бо минулий раз не вдалося потрапити на концерт", "Дуже сподіваюся, що все попереду і нас чекає не один концерт!", "Пам'ятаю той тур. У цьому турі я перший раз його побачила в живу і познайомилася з його творчістю", "Це був перший концерт Дана, на який я потрапила, якраз до нас в місто приїжджав". "Моя мрія - побувати на концерті Дана".
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Нагадавши, Дана Балана і Кароль застали воркуючими в напівтемряві, опубліковано відео: "Нікого не помічають навколо".
Як повідомляла Politeka, Дан Балан з юною блондинкою показав всю силу своїх почуттів: "Моя улюблена".
Також Politeka писала, що Подорослішав Дана Балана порівняли з тим, яким він був у розпал "роману" з Кароль: "Згас внутрішній вогонь".