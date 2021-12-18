Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долго время приписывали роман с Тиной Кароль рассказал, как мечтал узнать Украину, и как достиг желаемого во время всеукраинского тура в 2018 году. Архивный ролик с фрагментом интервью артиста опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных ему.

На видео Дан рассказывает, что его тур по Украине проходил навеселе. "Абсолютно во всей солдаут, я очень рад этому. В Украине тур проходит навеселе у нас. Каждый город что-то новое. Я очень давно просто хотел узнать Украину, в корне, да. В каждом городе, и замечать какие-то новые нюансы. В каждом городе, что есть в это, а что нету в другом. Это очень для меня интересно", - рассказал Дан Балан.

В комментариях к публикации поклонники начали обсуждать видео: "С нетерпением жду тура по Украине, так как прошлый раз не удалось попасть на концерт", "Очень надеюсь, что все впереди и нас ждет не один концерт!", "Помню тот тур. В этом туре я первый раз его увидела в живую и познакомилась с его творчеством", "Это был первый концерт Дана, на который я попала, как раз к нам в город приезжал". "Моя мечта – побывать на концерте Дана".

Напомним, Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео: "Никого не замечают вокруг".

Как сообщала Politeka, Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая".

Также Politeka писала, что Повзрослевшего Дана Балана сравнили с тем, каким он был в разгар "романа" с Кароль: "Погас внутренний огонь".