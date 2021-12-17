Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану и Тине, опубликовали очаровательное видео этой сладкой парочки, на котором они обнимаются.

Как видно, Балан расслабленно сидит в кресле, пока вокруг него копошатся люди, как вдруг к нему подходит Кароль. В этот момент певец срывается с места, подскакивает к артистке и нежно обнимает ее за плечи, поглаживая при этом спину. Затем он усаживает красотку рядом с собой, и они что-то бурно и весело обсуждают.

В подписи к публикации написали: "Дан с его королевой". А поклонники тут же принялись комментировать видео: "Обожаю это видео. Они как будто одни, никого не замечают вокруг – так мило", "Белая королева стала чёрной", "Они вдвоем в своем раю", "Это старое видео?", "Милые", "Откуда это видео", "Какие они милые".

Напомним, Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет.

Как сообщала Politeka, Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая".

Также Politeka писала, что "Вечер с семьей Балан": Тина Кароль показала перед "Даном" эффектный трюк с ногой и бокалом игристого.