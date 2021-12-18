Як повідомляє Politeka.net, вагітна дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно похвалилася новим паспортом з прізвищем чоловіка, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.

Так, цього разу дівчина з величезним вагітним животом поділилася в сторіс кадрами свого "пузатого" танцю. Іванка зняла себе в кімнаті з дитячим ліжечком, яку підготувала для дочки, яка ось-ось народиться. Перед камерою дівчина з'явилася у вільних штанях з кумедним малюнком і сірій кофтині, яка оголила вагітний живіт.

Дружина Сасанчина весело рухає стегнами в так аудіо, яке звучить на тлі, вона мило посміхається. При цьому в підписі до сторіс Іванка написала, що рухатися їй непросто. "Вам для настрою. Тут я взагалі ледь рухаюся", - написала дівчина.

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