Как сообщает Politeka.net, беременная жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно похвасталась новым паспортом с фамилией мужа, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз девушка с огромным беременным животом поделилась в сторис кадрами своего "пузатого" танца. Иванка сняла себя в комнате с детской кроваткой, которую подготовила для дочки, которая вот-вот родится. Перед камерой девушка появилась в свободных штанах с забавным рисунком и серой кофточке, которая оголила беременный живот.

Жена Сасанчина весело двигает бедрами в так аудио, которое звучит на фоне, она мило улыбается. При этом в подписи к сторис Иванка написала, что двигаться ей непросто. "Вам для настроения. Тут я вообще едва двигаюсь", - написала девушка.

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