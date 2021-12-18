Як пише Politeka.net, Мадонна є успішною західною актрисою, співачкою, танцівницею і продюсером. Зірці зараз 63 роки і у неї 17 мільйонів передплатників в Instagram. Зірка там постійно ділиться ефектними образами, вражаючи молодим виглядом.
І цей раз не став винятком, адже Мадонна з'явилася в рваному костюмі. Поруч сиділа Ерін Крессида Вілсон, 57-річний американський драматург і сценарист. Мадонна опублікувала серію фото, на яких показала, як розважається з подружкою.
"З двома моїми ***** музами. Скульптура Кікі Сміт .......... І дочка Шекспіра Ерін Крессида Вілсон. Тут цирк!",- написала Мадонна.
Фанати поставили понад 140 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Боже, Ти повинен показати це Кікі !!!", "Старіти-це нормально, Мадонна", " жінка не зупиняється, вірно? І нам це подобається".
Нагадаємо, 63-річна Мадонна в костюмі "поганого Ельфа" показала свою ідилію
А ще Politeka писала, що 63-річна Мадонна в прозорому корсеті і сіточці здивувала провокаційними кадрами
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