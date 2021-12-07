Культовая американская певица Мадонна показала, как весело готовится к приближающимся праздникам дома со своими детьми и молодым возлюбленным.
Как пишет Politeka.net, 63-летняя знаменитость поделилась серией ярких домашних кадров на своей странице в Инстаграм.
Мадонна решила показать поклонникам, как ее семья готовится к Рождеству и Новому году. На кадрах можно увидеть саму певицу, ее четверых детей и 27-летнего возлюбленного – танцовщика Ахламалика Уильямса.
На видео Мадонна показала, как они все вместе украшают елку возле камина в ее роскошном доме. Также певица поделилась отдельными фотографиями. На них можно увидеть, что все присутствующие, включая саму Мадонну, были одеты в костюмы эльфов.
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При этом певица назвала себя «плохим эльфом».
«Я – эльф, который выглядит неловко. Мне кажется мы набрызгали слишком много снега на елку. Мы повеселились, отмечая последний день Хануки, украсив елку», - рассказала Мадонна.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Ты слишком красивая, это невыносимо, идеал», «Выглядите так мило», «Красивая семья», «Любовь и радость в твоем доме это так красиво», «Обожаю то, как твои дети рады рождественской атмосфере», - пишут люди.
Отметим, что всего у Мадонны шесть детей – двое родных и четверо приемных. На кадрах присутствовали только приемные дети, которые младше своих старших брата и сестры – 16-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также девятилетние двойняшки Стелла и Эстер.
Напомним, 63-летняя Мадонна, приспустив наряд, засветила белье из веревочек.
Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и сеточке удивила провокационными кадрами.
Также Politeka писала, что Мадонна рассказала о большом горе, показав себя до пластики и ботокса.