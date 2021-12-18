Актриса и певица Мадонна, которой исполнилось в этом году 63 года, показала, как проводит время с 57-летней подружкой.

Как пишет Politeka.net, Мадонна является успешной западной актрисой, певицей, танцовщицей и продюсером. Звезде сейчас 63 года и у нее 17 миллионов подписчиков в Инстаграм. Звезда там постоянно делится эффектными образами, впечатляя молодым видом.

И этот раз не стал исключением, ведь Мадонна появилась в рваном костюме. Рядом сидела Эрин Крессида Уилсон, 57-летний американский драматург и сценарист. Мадонна опубликовала серию фото, на которых показала, как развлекается с подружкой.

"С двумя моими ***** музами. Скульптура Кики Смит ………. И дочь Шекспира Эрин Крессида Уилсон. Здесь цирк!", - написала Мадонна.

Фанаты поставили более 140 тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, ты должен показать это Кики !!!", "Стареть - это нормально, Мадонна", "Женщина не останавливается, верно? И нам это нравится".

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