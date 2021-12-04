63-летняя западная артистка Мадонна показала необычный образ в прозрачной сеточке и корсете, поделившись фото в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, певица Мадонна является успешной западной артисткой. Звезда несмотря на свой возраст выглядит роскошно и постоянно примеряет провокационные наряды. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится самым интересным.

Артистка на новом фото была в прозрачной сеточке и корсете.Звезда стояла у стены, впечатляя стилем. На других фото Мадонна продемонстрировала себя из всех ракурсов, не стесняясь показать красоту.

"ИСКУССТВО имитирует ЖИЗНЬ имитирует ПРИРОДУ. ………… .. но это все равно УТОМИЛО меня", - написала Мадонна.

Фанаты поставили более 440 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оглушительная", "Роза - это роза - это роза - это роза", "Помни, помни, никогда не забывай, вся твоя жизнь была испытанием!", "Так что отдыхай мамочка, чтоб красивей была еще", "Вау, она не выглядит ни на день старше 30", "Что не так с бабушкой?".

Напомним, Мадонна рассказала о большом горе, показав себя до пластики и ботокса

А еще Politeka сообщала, что Бритни Спирс попала в конфуз, выходя из ванной

Также Politeka писала, что 63-летняя Мадонна удивила нескромной позой на вечеринке с Дуа Липой



