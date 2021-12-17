Як пише Politeka.net, в Instagram у 37-річної Олі Полякової з'явилося фото, зроблене за лаштунками. Артистка не стала пояснювати, на честь чого вона так вбралася, але дозволила шанувальникам розхвалити свій новий образ.
Співачка позувала в пишній сукні і золотих черевиках. Зверху вона одягла золоту куртку.
"Ось одяглася для вас! Цілу кімнату напялила! Подобається?",- підписала фото зірка.
В коментарях Олі Поляковій залишили масу приємних відгуків.
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"Корони не вистачає", "Любімка!", "Розкішно", "Неймовірна", "Лялечка", "Оля, ти дивовижна, від твоєї краси очі неможливо відвести", "Золота ви наша))", "Золота лялечка", "Принцеса", "Дуже ошатно і святково", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що на шоу «Маска» артистка постійно експериментувала з образами, перевтілюючись у відомих персонажів.
Нагадаємо, що Полякова в стразах, латексі і блискітках вразила нарядами: "брюнеткою дуже красиво".
А ще Politeka писала, що Полякова продемонструвала, як її графік відбивається на тілі: "Ось це я розумію".
Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова стрибнула на руки Дзідзьо: "щасливі люди".