Українська співачка Оля Полякова, яка обожнює яскраві і епатажні вбрання, похвалилася черговим ефектним образом, вбравшись в «золото».

Як пише Politeka.net, в Instagram у 37-річної Олі Полякової з'явилося фото, зроблене за лаштунками. Артистка не стала пояснювати, на честь чого вона так вбралася, але дозволила шанувальникам розхвалити свій новий образ.

Співачка позувала в пишній сукні і золотих черевиках. Зверху вона одягла золоту куртку.

"Ось одяглася для вас! Цілу кімнату напялила! Подобається?",- підписала фото зірка.

В коментарях Олі Поляковій залишили масу приємних відгуків.

"Корони не вистачає", "Любімка!", "Розкішно", "Неймовірна", "Лялечка", "Оля, ти дивовижна, від твоєї краси очі неможливо відвести", "Золота ви наша))", "Золота лялечка", "Принцеса", "Дуже ошатно і святково", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на шоу «Маска» артистка постійно експериментувала з образами, перевтілюючись у відомих персонажів.

Нагадаємо, що Полякова в стразах, латексі і блискітках вразила нарядами: "брюнеткою дуже красиво".

А ще Politeka писала, що Полякова продемонструвала, як її графік відбивається на тілі: "Ось це я розумію".

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