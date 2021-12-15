Як пише Politeka.net, Оля Полякова після святкових зйомок разом зі своїми колегами зацікавила кадрами. Справа в тому, що зірка взяла участь у зйомках святкового шоу, яке покажуть українцям перед Різдвом.
Оля Полякова разом з Михайлом Хомою (Дзідзьо), Лесею Нікітюк, Олександром Пономарьовим та іншими артистами з'явилася на зйомках різдвяного шоу. Під час роботи не обійшлося без комічних моментів, оскільки всі були у святковому настрої.
так, Оля Полякова навіть забралася на руки до Дзідзьо і разом з ним танцювала під пісню «щасливі люди». Співак покружляв колегу на руках. Також Полякова встигла пожартувати разом з Нікітюк, з якою виблискувала в блискучих сукнях.
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Ми також писали, що Оля Полякова любить епатувати публіку саме яскравими костюмами, тому найчастіше вибирає тільки вбрання з блискітками, стрічками і безліччю каменів.
"Затамуйте подих-вогняні образи Олі Полякової на шоу МАСКА🔥 🔥. Позаду вже 8 ефірів загадкової @maskaukrainetv-фінал зовсім близько. Який образ вам у Олі Полякової сподобався найбільше?» - сказано в підписі під серією кадрів з образами співачки.
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Також Politeka повідомляла, що Полякова в халаті підняла настрій, показавши розкішні форми, фото
А ще Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової звернулася за допомогою, опинившись в іншому місті