Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 37-летней Оли Поляковой появилось фото, сделанное за кулисами. Артистка не стала объяснять, в честь чего она так нарядилась, но позволила поклонникам расхвалить свой новый образ.
Певица позировала в пышном платье и золотых ботинках. Сверху она надела золотую куртку.
«Вот оделась для вас! Целую комнату напялила! Нравится?», - подписала фото звезда.
В комментариях Оле Поляковой оставили массу приятных отзывов.
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«Короны не хватает», «Любимка!», «Роскошно», «Невероятная», «Куколка», «Оля, ты удивительна, от твоей красоты глаз невозможно отвести», «Золотая вы наша))», «Золотая куколка», «Принцесса», «Очень нарядно и празднично», - пишут пользователи сети.
Отметим, что на шоу «Маска» артистка постоянно экспериментировала с образами, перевоплощаясь в известных персонажей.
Напомним, что Полякова в стразах, латексе и блестках впечатлила нарядами: "Брюнеткой очень красиво".
А еще Politeka писала, что Полякова продемонстрировала, как ее график отражается на теле: "Вот это я понимаю".
Также Politeka сообщала, что Оля Полякова прыгнула на руки DZIDZIO: "Счастливые люди".