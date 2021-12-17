Украинская певица Оля Полякова, которая обожает яркие и эпатажные наряды, похвасталась очередным эффектным образом, нарядившись в «золото».

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 37-летней Оли Поляковой появилось фото, сделанное за кулисами. Артистка не стала объяснять, в честь чего она так нарядилась, но позволила поклонникам расхвалить свой новый образ.

Певица позировала в пышном платье и золотых ботинках. Сверху она надела золотую куртку.

«Вот оделась для вас! Целую комнату напялила! Нравится?», - подписала фото звезда.

В комментариях Оле Поляковой оставили массу приятных отзывов.

«Короны не хватает», «Любимка!», «Роскошно», «Невероятная», «Куколка», «Оля, ты удивительна, от твоей красоты глаз невозможно отвести», «Золотая вы наша))», «Золотая куколка», «Принцесса», «Очень нарядно и празднично», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на шоу «Маска» артистка постоянно экспериментировала с образами, перевоплощаясь в известных персонажей.

Напомним, что Полякова в стразах, латексе и блестках впечатлила нарядами: "Брюнеткой очень красиво".

А еще Politeka писала, что Полякова продемонстрировала, как ее график отражается на теле: "Вот это я понимаю".

Также Politeka сообщала, что Оля Полякова прыгнула на руки DZIDZIO: "Счастливые люди".