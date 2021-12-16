Співачка Оля Полякова, яка стала новим тренером "Голос країни", а також бере участь в ролі детектива в шоу "Маска", показала, як виглядає в боді.

Як пише Politeka.net, детектива шоу" Маска " і популярну співачку Олю Полякову покликали бути тренером на шоу"Голос країни". Зірка також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Полякова позувала у вузькому боді. Зірка стояла в босоніжках, вражаючи фігуркою.

"Передноворічний жорсткий графік позитивно позначається на фігурі, але не дуже на психіці! Тому я худа і нервова", - написала Оля.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мене теж графік, але мені терміново потрібна така ж талія", "Охххх, ось зто Я розумію фігурка. Ніякого пафосу-чистий кайф", "а ти завжди нервова"," Оля, випий магній Б6", " Оля! Як завжди на висоті!", "Візьміть і мене в свій графік".

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