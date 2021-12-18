Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно підкорила фігурою на світському вечорі, влаштувала з Юрієм Горбуновим домашні розваги.

Телеведуча Катя Осадча і Юрій Горубнов багато років живуть разом, а також переїхали в Елітний особняк в селищі під Києвом, де виховують двох синів, передає Politeka.net. Зазвичай пара показує більше кадри зі свого Світського життя, адже багато часу проводить на зйомках.

Зазвичай телеведучі блищать на сценах і хваляться сценічними образами з безліччю цікавих моментів за лаштунками. Також Осадча через свою роботу часто їде у відрядження і показує свої будні в Instagram. В цей же раз парі пощастило відпочити разом вдома.

"Нарешті і ми прикрасили ялинку 😅місце для подарунків чимало 😉 а ви вже поставили свою ялинку вдома?» - писати Осадча.

Шанувальники обговорили:

"Дуже красива ялинка👏; 🎄Краса!; Так, вчора ввечері, нарешті ❤️🥰; яка гарна ялинка!!! 😍 ; Кат Катя супер👏; дуже добре❤️; ви такі класні; звичайно; дуже хороша!😍; такі класні🥰; награлися, як маленькі 😅🥰; І ми прикрасили зараз 😍; Ох, яка краса🌟; Хороша😍 так вчора поставили з сином❤️; Хороша у вас ялинка 👏👏👏. А ви такі теплі і світлі❤».

Раніше ми писав, пара нерідко ділиться кадрами зі свого будинку, зокрема вона похвалилася тим, як приготувалася до зустрічі нового року. Закохані вже прикрасили ялинку, під яку поклали подарунки.

Подружжя зробило селфі, на якому поділилися веселим настроєм.

"Ви вже готуєтеся до новорічних свят? А до Святого Миколая? Були слухняними?", - написавши Юрій Горбунов.

Нагадавши, Горбунов у стильному костюмі показав, де проводить вечір п'ятниці

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